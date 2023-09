Tag på svinestald faldt ned over dyrene, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi

Flere svin har mistet livet under en brand på en gård nord for Bredebro sent onsdag eftermiddag.

Det oplyser politiet ifølge JydskeVestkysten.

Under branden faldt taget på en svinestald ned over dyrene.

Flere svin er indebrændt, og der er tilkaldt dyrlæger, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til jv.dk.

Cirka 100 grise skulle være døde – og man er ikke færdig med at få grise ud fra stalden, oplyser politiet til JydskeVestkysten klokken 19.30.

Alarmen om branden lød klokken 17.17. På det sociale medie X anmodede politiet trafikanter om at give plads til udrykningskøretøjerne.

Ingen personer er kommet til skade, og der er kontrol med branden. Der er således ikke fare for spredning.

B.T. følger sagen.