Der er tidlig torsdag morgen udbrudt brand på på Gjellerup skole ved Herning.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Overfor B.T. fortæller Midt- og Vestjyllands Politi, at brandvæsenet stadig er igang med slukningsarbejdet.

Branden er ikke til fare for naboerne, og Midt- og Vestjyllands Politi skriver samtidig, at branden ikke har skabt problemer for trafikken på stedet.

Skolen er på nuværende tidspunkt lukket og står tom, oplyses det videre.

Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de modtog meldingen om branden klokken 04:26.

