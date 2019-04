Fyns Politi bekræfter, at der her til aften har været brand på en folkeskole i det sydlige Odense.

Da Beredskabsstyrelsen Fyn ankommer til stedet, er der kraftig ild og masser af sort røg omkring skolen. Kort tid efter går ilden gennem taget, men det lykkedes dem at få dæmpet ilden.

Beredskabsstyrelsen Fyn fortæller, at de er ved at være færdige på skolen. De fik slukket branden i løbet af et par timer.

