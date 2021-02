En 74-årig mand døde fredag morgen i en brand på plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup ved Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Branden brød ud på mandens værelse lidt før klokken halv ni, og i første omgang blev den ældre mand reddet ud.

Desværre stod hans liv ikke til at redde, og han afgik kort efter ved døden, oplyser politiet.

Branden opstod i beboerens hjem på plejehjemmet og nåede ikke at brede sig. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvad brandårsagen var. #politidk https://t.co/EaXKE6xV29 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 12, 2021

Indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, Johnny Damgaard, fortæller, at alarmen lød klokken 08.17.

»Anmeldelsen lød på brand på et værelse. Da vi kom frem, havde sprinkleranlægget i rummet allerede slukket ilden,« fortæller han.

Der var ikke risiko for, at branden ville sprede sig til resten af plejehjemmet, men de øvrige beboere i nærheden blev evakueret.

»Personalet på stedet gjorde, som de skulle, og sørgede for at bringe beboerne i sikkerhed,« siger indsatslederen.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var.