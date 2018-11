En stor brand hærgede i sidste uge Næsbyholm Slot på Vestsjælland. Genopbygningen bliver så omfattende, at slottet vil være lukket i flere måneder.

Slottet i Glumsø nord for Næstved er populært hos især brudepar og forsidefruer.

Det er også her, Geggo og Cengiz har planer om at holde et storstilet bryllup i april næste år.

For en uge siden gav en brand på slottet dog så store skader, at slottet holder lukket de kommende måneder.

Spejlsalen fotograferet før branden. Foto: Privatfoto Vis mere Spejlsalen fotograferet før branden. Foto: Privatfoto

Heldigvis kom ingen noget til ved branden, men de materielle skader er omfattende.

Det skriver slottets ejere selv på Facebook og Instagram.

'Vi er i den meget kedelige situation, at vi den 31/10 2018 (allehelgensaften) havde en stor brand på Næsbyholm Slot. Der er heldigvis ingen, der kom til skade i branden, men den ødelagde vores smukke spejlsal - Branden blev heldigvis opdaget hurtigt, så skaderne er begrænset til spejlsalen, men resten af slottet er sod-skadet, og skal derfor total rengøres.'

Næsbyholm Slot ligger i naturskønne omgivelser i Glumsø på Sjælland.

Slottet har de seneste år været et populært valg blandt brudepar, og i højsæsonen er slottet fuldt booket til fester.

Det er direktør Morten Lund, der ejer slottet, som han driver sammen med sin kæreste, festplanlægger Christel Winther. Hun er kendt fra TV3-programmet 'Købmænd på 1. klasse'.

'Vi er så kede af det over denne situation, da vi gennem de seneste år virkelig har lagt meget energi i at promovere slottet og få flere fester og gæster i hus, dette er lykkedes med meget stor succes, og vi har kalenderen fuld som aldrig før,' skriver ejerne og fortsætter:

'Men vi må se fremad og vende det hele til noget positivt og kan jo så kun glæde os over, at salen bliver endnu flottere, end den var, med nye gulve og nyt guld på væggen, så det hele kommer til at se fantastisk ud til de næste fester og events på Næsbyholm Slot.'

Vis dette opslag på Instagram Vi er i den meget kedelige situation at vi den 31/10 2018 (allehelgens aften) havde en stor brand på Næsbyholm Slot, der er heldigvis ingen der kom til skade i branden, men den ødelagde vores smukke spejlsal - Branden blev heldigvis opdaget hurtigt så skader er begrænset til spejlsalen, men resten af slottet er sod-skadet og skal derfor total rengøres. Derefter skal salen så repareres og genopbygges - dette betyder at slottet vil være lukket indtil videre frem til 1/1 2019 Vi vil besvarer mails og telefon, men det vil ikke være muligt at komme på slottet til møder / fremvisninger mm i denne periode. Håndværekere kan ikke give os en nøjagtig tidshorisont da det er en omstændig proces at genskabe det der var, der skal mange teknisk dygtige fagfolk indover, og derfor er genåbningshorisonten også med et vist forbehold. Vi er så kede af det over denne situation, da vi gennem de seneste år virkelig har lagt meget energi i at promoverer slottet og få flere fester og gæster i hus, dette er lykkedes med meget stor succes og vi har kalenderen fuld som aldrig før. Men vi må se fremad og vende det hele til noget positivt og kan jo så kun glæde os over at salen bliver endnu flottere end den var med nye gulve og nyt guld på væggen så det hele kommer til at se fantastisk ud til de næste fester og events på @naesbyholmslot . Vi vil meget gerne holde dig løbende opdateret med info om processen - så følg med i genopbygningen på insta og facebook Et opslag delt af Næsbyholm Slot (@naesbyholmslot) den 7. Nov, 2018 kl. 1.51 PST



Det fremgår ikke af opslagene på de sociale medier, hvorvidt planlagte arrangementer på slottet bliver berørt af lukningen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Næsbyholm Slot.