Det så voldsomt ud, da der fredag formiddag udbrød brand på Herlev Hospital uden for København.

En større styrke af brandfolk blev sendt afsted, og sort tyk røg væltede ud fra lokaler i stueetagen på hospitalets bagside.

Kort efter klokken ni oplyste Beredskab Øst på Twitter, at man var kørt til branden.

Beredskabet oplyser i en opfølgende meddelelse, at der er en del røgudvikling på hospitalet.

Billeder fra @BeredskabOest drone viser omfanget af indsatsen og de indsatte køretøjer og materiel. Godt samarbejde med @akutberedskabet , @VestegnsPoliti og @RegionH #berosdk pic.twitter.com/HGPrkc6ezK — Beredskab Øst (@BeredskabOest) April 1, 2022

Sprinklere på stedet har desuden givet en del vandskade.

I alt 15 brand- og redningskøretøjer og cirka 30 brandmænd blev sendt til stedet.

Branden er nu slukket, skriver Beredskabet på Twitter, og nu arbejder brandfolkene med udluftning og håndtering af vandskade.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Viceberedskabsdirektør Michael Andersen fra Beredskab Øst fortæller, at de personer, der opholdt sig på hospitalets behandlingsafsnit, blev evakueret under branden.

»En brand på et hospital er altid en alvorlig sag, så vi rykkede ud med to enheder allerede fra start. Da vi så konstaterede, at der var gang i noget derude, blev der tilkaldt yderligere mandskab.«

»Det var vigtigt at få den håndteret hurtigt, så hospitalets hurtigst muligt kan komme tilbage til normal drift,« tilføjer han.

Det viste sig senere, at branden var opstået i et lokale, hvor der er scanningsudstyr.