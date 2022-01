På en genbrugsstation på Banemarksvej i Brøndby kan man se en kæmpe røgsky på himlen.

Det bekræfter Hovedstadens Beredskab overfor B.T.

Der er opstået brand i den del, hvor der opbevares elskrot, forklarer beredskabet.

»Der er meget røg derude, og der har derfor været en del, der har ringet til 112,« siger vagthavende og tilføjer:

Her er den bunke, der er gået ild i. Foto: Hovedstadens Beredskab. Vis mere Her er den bunke, der er gået ild i. Foto: Hovedstadens Beredskab.

»Vi er i gang med at slukke branden. Vi hælder en hel masse vand på for at adskille delene, og så får vi det klaret.«

Men ellers er der ingen, der er kommet til skade, eller fare for at branden udvikler sig.

På Twitter skriver Vestegnens Politi, at røgudviklingen ikke forventes at blive et problem for beboere i nærheden.

Politiet forventer, at slukningsarbejdet vil tage omkring en time.

B.T. følger sagen.