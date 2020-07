En brand er torsdag formiddag brudt ud på Fårup Kro nord for Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi, der selv er til stede ved branden, på Twitter.

Der er ingen gæster på kroen, og alt personale er kommet ud, lyder det desuden fra politiet.

Til B.T. oplyser en af politikredsens kommunikationsmedarbejdere, at politiet modtog anmeldelsen klokken 11.12. Her var meldingen, at der var gået ild i taget.

Politi og brandvæsen arbejder i skrivende stund på stedet, hvor man forsøger at komme flammerne til livs.

Kroejer Hanne fortæller til B.T., at branden opstod, efter en tagdækker havde været forbi for at brænde tagpap.

Hun tilføjer, at hun ikke har tid til at gå yderligere i detaljer, da hun lige nu er på stedet.

»Det hele brænder, så vi skal have tømt kroen,« siger hun.

Kroen ligger i den lille stationsby Fårup, som hører under Randers Kommune.

Byen har 986 indbyggere og har ageret inspiration til Herman Bangs roman 'Ved vejen'.

