Her til eftermiddag er der stedet en brand på Ejby Industrivej i Glostrup.

Det betyder, at Hovedstadens Beredskab er sendt til stedet for at få den under kontrol.

»Jeg tror muligvis, at vi har fundet arnestedet for branden, så vi undgår, at det får fat i taget,« siger de til B.T.

Branden har gjort, at der er kommet kraftig røgudvikling på området.

Men man mener at have branden under kontrol.

Man har dog valgt at sende ekstra mandskab i tilfælde af, at branden pludselig skulle udvikle sig.

»Vi er ret fortrøstningsfulde. Lige nu bruger vi drone og termisk kamera for at finde frem til arnestedet for branden.«

Det menes at være Daells Bolighus, der er ramt.

Men det er ikke blevet bekræftet.