Beredskab Øst har onsdag aften indsat 'massive styrker til begrænsning af voldsom brandudbredelse på Bakken', skriver beredskabet på Twitter.

Samtlige gæster i forlysstelsesparken er blevet evakueret, og billeder fra stedet viser store flammer.

Øjenvidner oplyser til B.T., at det restauranten Balkon 51, der brænder .

»Der går ikke mere end et par minutter, og så kan vi se stikflammer,« fortæller Susan Hansen.

En brand er onsdag aften brudt ud i en restaurant på Bakken nord for København. Samtlige gæster i forlystelsesparken Bakken er blevet evakueret. Vis mere En brand er onsdag aften brudt ud i en restaurant på Bakken nord for København. Samtlige gæster i forlystelsesparken Bakken er blevet evakueret.

En anden kilde, der er tilstede i Dyrehaven, oplyser til B.T., at restaurationen, der er placeret på første sal ligger meget tæt på den gamle rutchebane, og at ilden 'brænder meget voldsomt'.

Bygningen står ikke til at redde.

»Ilden har så godt tag i restaurationen, at den vil brænde ned. Men indsatslederen fra brandvæsnet siger, at der er styr på, at ilden ikke breder sig,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Martin Bakke.

De øjenvidner B.T. har talt med fortæller, at alle gæster forlod parken stille og roligt, da branden brød ud.

#Bakken @BeredskabOest har indsats massive styrker til begrænsning af voldsom brandudbredelse. Presse henvises til @NSJPoliti #berosdk pic.twitter.com/UqMC7oOLx8 — Beredskab Øst (@BeredskabOest) October 17, 2018

Dyrehavnsbakken ligger i Klampenborg og er verdens ældste forlystelsespark.

Parken har flere end 30 forlystelser.

Og så er det her, man kan se Cirkusrevyen i sommerhalvåret.

Opdateres...