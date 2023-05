Der er lørdag aften udbrudt brand på en campingplads i Hovborg, øst for Esbjerg.

Her er to campingvogne brændt helt ud, oplyser Syd- Sønderjyllands Politi.

»Vi er fremme, og der er to, der er udbrændt, og to, der er beskadiget,« fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

De fik anmeldelsen 20.03, hvor der var udbrudt brand i én vogn på campingpladsen Holme Å Camping, der var ved at sprede sig.

Ingen personer er kommet til skade, og der er ingen fare for yderligere spredning, da branden er slukket.

Hvad der er sket, står endnu ikke klart, men politiet har en mistanke.

»Vi har talt med ejeren af campingvognen. Han besøgte nogle andre på campingpladsen, men havde lige været hjemme for at tænde gasvarmen i hans egen campingvogn. Måske har der været en fejl i gasanlægget,« siger vagtchefen og understreger, at det blot er en mistanke på nuværende tidspunkt.