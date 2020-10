Det brænder ved en byggeplads i forbindelse med Jens Jessens Vej på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi lørdag morgen. Både politi og brandvæsen er ankommet.

På Twitter lyder det, at der er røgudvikling i området, og at det er en containbygning, der brænder.

»Røgen er ikke farlig,« beroliger Københavns Politi dog.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

På byggepladsen, hvor containerbygningen brænder, er Frederiksberg Kommune ved at skabe 'Generationernes Frederiksberg' – her skal efter planen både bygges et plejecenter og et nyt klubhus til Frederiksberg Boldklub.

Opdateres...