Klokken 19.14 gik en brandalarm på bostedet Rosengården i Skjern.

Det fik brandvæsen, ambulance og lægebil til at rykke ud med det samme.

»Da de kommer derud, kan de se, at en lejlighed er overtændt. Man har en formodning om, at der en person derinde, hvilket der også viser sig at være,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

Han fortæller, at man sendte røgdykkere ind, som fik reddet personen ud.

Vedkommende er blevet fløjet afsted i helikopter til Rigshospitalet i kritisk tilstand.

»Vi kender ikke brandårsagen endnu, men det kommer vi nærmere i morgen,« siger Ole Vanghøj.

Vagtchefen kan ikke sige noget om personen i kritisk tilstand, da man endnu ikke har underrettet de pårørende, siger han.

Den tilskadekommende person bor til daglig på Rosengården, som er et socialpsykiatrisk støttecenter med blandt andet et bosted.

Opdateres...