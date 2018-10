Samtlige gæster i forlystelsesparken måtte onsdag evakueres på grund af en voldsom brand i en restaurant.

København. En voldsom brand i forlystelsesparken Bakken ved Klampenborg nord for København er sent onsdag aften under kontrol.

Det oplyser Beredskab Øst på Twitter.

Ved samme lejlighed oplyser Beredskab Øst, at der er indsat 45 brandmænd og 15 køretøjer.

Samtlige gæster i parken blev onsdag aften evakueret på grund af en branden.

Det bekræftede Nordsjællands Politi tidligere på aftenen.

Brandvæsenet er natten til torsdag stadig massivt til stede på Bakken. Meldingen fra politiet er, at ilden brød ud i en restaurant.

- Det er den hjørnebygning, hvor Restaurant Laura ligger i underetagen, og Balkon 51 ligger i overetagen, siger Jan Hedager, vagtchef ved Nordsjællands Politi, natten til torsdag.

En kran er tilkaldt stedet for at rive dele af den nedbrændte bygning ned, tilføjer vagtchefen.

Det er tilsyneladende lykkedes brandvæsenet at forhindre, at branden spredtes til nabobygningerne.

- De har selvfølgelig fået noget vand og lidt sodskader, men umiddelbart er der ikke sket stor skade, siger han.

Øjenvidnet Jacob Meisner Caspersen var gæst i forlystelsesparken, da branden brød ud. Han fortalte kort efter klokken 21.00, at alle gæster havde fået besked på at forlade Bakken.

- Der væltede sort røg og store flammer op fra en af restauranterne.

- Hele Bakken er blevet evakueret. Nu er her meget røgfyldt, og vi kan høre, at der kommer flere brandbiler, sagde Jacob Meisner Caspersen onsdag aften.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden, oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 20.34.

Bakken er verdens ældste forlystelsespark. Dens historie går helt tilbage til 1583.

Som noget nyt har Bakken i år åbent hver dag i efterårsferien indtil klokken 21.00. Gæsterne er dermed blevet evakueret, ganske kort tid inden parken skulle lukke onsdag aften.

Bakken er den næstmest populære attraktion på Sjælland - kun overgået af Tivoli.

/ritzau/