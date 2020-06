Der er udbrudt en brand på Frederiksberg mandag eftermiddag.

Det skulle eftersigende være en gasflaske, der er gået ild i i forbindelse med noget arbejde på et tag.

Det oplyser vagtchefen hos Københavns Politi til B.T.

Branden er udbrudt på CF Richs vej 103.

Branden på Frederiksberg. Foto: Lars Kandrup

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15:09, og siden har der været en kraftig røgudvikling.

Brandvæsnet er fortsat på stedet, og har nu fået røgudviklingen og branden under kontrol.

»Branden har givet nogle trafikale udfordringer, da vi har været nødsaget til at spærre CF Richs Vej af, så vi kan gøre plads til beredskabet,« siger vagtchefen.

Vagtchefen ved endnu ikke, hvilken bygning der er tale om, eller hvilken tilstand bygningen er i.

Der skulle ikke være nogen meldinger om tilskadekomne.

Ifølge flere beboere i området skulle der have lydt et kæmpe brag i forbindelse med at ilden startede.