En brand på Nordre Kystvej i Rønne på Bornholm er lige nu skyld i, at vejen er blevet lukket i begge retninger.

Det skriver Bornholms Politi på Twitter.

Branden finder sted ved Destination Bornholm og Kvickly på Nordre Kystvej.

Er man bilist, så bør man finde andre veje, hvis man havde tænkt sig at benytte sig af Nordre Kystvej, der ligger tæt på færgelejet.

Røgen fra branden i Rønne på Bornholm kan ses langt omkring. Vis mere Røgen fra branden i Rønne på Bornholm kan ses langt omkring.

I en opdatering fra politiet på Bornholm kan man læse, at en person er kørt til kontrol for røgforgiftning. Samtidig lyder det, at brandvæsenet kæmper for at få røgen under kontrol.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en tidshorisont for genåbningen af vejen.

Det ganske korte tweet fra politiet lyder på følgende måde:

'Nordre Kystvej er spærret i begge retninger ved Destination Bornholm og Kvickly pga. brand. Bilister bedes søge andre veje. pt. intet yderligere.'

B.T. følger sagen ...