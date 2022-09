Lyt til artiklen

En ellers ganske ufarlig brand er til stor frustration for politiet.

For Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi er lige nu til stede på Skibevej i Bandholm, mens branden slukkes.

Politiet fik anmeldelsen 15:56, hvor der var gået brand i noget træ.

Men lokalbefolkningen har været en kende for nysgerrige.

»Der er mange nysgerrige fra befolkningen i lokalområdet. Vi har været ude med patruljer. Vi synes, det er ærgerligt, at vi skal ud og give voksenskældud til folk, fordi de ikke kan holde sig på afstand,« siger Lars Denholt, vagtchef hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det har fået politiet til at spærre Skibevej i begge retninger.

Han melder, at der ikke er kommet nogen til skade, og at der ikke er risiko for personskade.

Lars Denholt regner med, at branden kan være helt slukket i løbet af natten – hvis ellers folk kan holde sig på behørig afstand.