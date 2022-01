Lørdag morgen klokken 04.18 fik alarmcentralen besked om brand i et villakvarter ved Taulov i Fredericia.

Politi- og redningsfolk har derfor været på Rytterskolevej for at få branden under kontrol.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi.

»Branden er ikke helt slukket. Ingen er kommet til skade, da ejeren ikke var hjemme,« oplyser vagtchef Rune Nielsen omkring klokken 8.20.

Indtil videre har branden ikke bredt sig til de omkringliggende huse.

»Vi vil være på stedet et godt stykke tid endnu. Der skal også teknikere ud til stedet,« forklarer vagtchefen og tilføjer:

»Vi ved ikke så meget, da vi ikke kan komme til endnu.«

B.T. følger sagen.