En 52-årig kvinde er blevet indlagt efter en brand i Vendsyssel.

Tidligt søndag morgen udbrød der brand i hendes hus på Skævevej vest for Brønden.

Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at anmeldelsen kom klokken 06.43.

Skævevej er spærret ved brandstedet, skriver politiet.

Politiet skriver også på Twitter, at brandvæsenet i øjeblikket er i gang med efterslukningen.

Der er endnu uvist, hvad årsagen til branden er.

