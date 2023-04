Trafikanter omkring Klampenborg skal være opmærksom på, at Klampenborgvej netop nu er spærret.

Det skyldes en brand i taget på en villa på Klampenborgvej, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Spærringen af Klampenborgvej er sket på stykket mellem Krathusvej og Hvidørevej, skriver man desuden.

»Borgerne bedes respektere afspærringen og i øvrigt følge politiets anvisninger,« skriver Nordsjællands Politi.

Klampenborgvej er onsdag eftermiddag spærret på grund af en brand i en villa. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Klampenborgvej er onsdag eftermiddag spærret på grund af en brand i en villa. Foto: Presse-fotos.dk

Over for B.T. oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Christian Illum, at man opfordrer naboer øst for branden til at lukke vinduerne.

»Der er tale om en villa, som er overtændt. Alle er ude, og det var de allerede, da vi ankom på stedet,« siger Christian Illum.

»Villaen er under renovering, og i forbindelse med branden har en håndværker forbrændt sine hænder. Så der er blevet sendt en ambulance til stedet,« fortæller vagtchefen desuden.

Umiddelbart er der dog ikke tale om alvorlig tilskadekomst, tilføjer han.

Beboere i området kan godt forvente, at politi og brandvæsen vil være til stede i nogle timer endnu.

»Vi forventer, at afspærringen vil være gældende resten af eftermiddagen,« siger Christian Illum.