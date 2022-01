Både politi og brandvæsen er til stede ved en brand i en stor villa i Karup i Midtjylland.

Vagtchefen ved Midtjyllands Politi Ole Vanghøj fortæller, at man modtog anmeldelsen klokken 19 og rykkede hurtigt ud derefter.

Men her en time efter er det endnu ikke lykkes for brandvæsenet at få flammerne under kontrol.

»Jeg ved ikke, hvor længe der går, før branden er under kontrol. Men jeg ved, de kæmper med det derude efter bedste efter evne,« siger Ole Vanghøj.

Ifølge vagtchefen er flere beboere evakueret fra bygningen, som i alt har seks lejemål. Han ved dog ikke, hvor mange der har været i villaen, da branden brød ud.

Men alle er evakueret og i god behold, lyder det.

Man ved endnu ikke, hvordan branden er opstået, siger Ole Vanghøj:

»Branden er startet i stueetagen, og så har den spredt sig helt op til taget.«