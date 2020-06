Der er lige nu ild i en villa i Aulum i Vestjylland, og brandvæsnet er fortsat ved at få bugt med flammerne.

»Heldigvis er alle personer, der opholdt sig i huset, kommet ud i god behold,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Jens Claumach.

Han fortæller, at det var et komfur, der udløste branden, som senere har bredt sig op gennem huset.

På billeder fra stedet kan man se, at der er brændt et stort hul i taget.

»Man var nødt til at bevæge sig ud for at fortsætte slukningsarbejdet. Det var for varmt i huset for dem,« siger vagtchefen.

Der opholdt sig fem personer i huset før branden opstod.

Opdateres...