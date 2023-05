En villa på Præstelunden i Odder er i brand.

Det oplyser Østjyllands Politi i et tweet.

Brandvæsnet er i fuld gang med slukke branden i den 300 kvadratmeter store villa.

»Der er tale om en kraftig brand, og huset er overtændt,« oplyser vagtchef Flemming Lau fra Østjyllands Politi.

Der har ikke været nogen tilskadekomne.

Branden udvikler kraftig røg, der blæser ind over Odder. Foto: Presse-fotos.dk



»Brandforkene har ikke kontrol over den endnu,« fortæller han og siger, han forventer, at brandfolkene og politiet skal være i aktion ved huset en rum tid endnu.

Der blev slået alarm om branden klokken 10.59.

Der driver røg ind over Odder by, og folk opfordres til at lukke døre og vinduer, hvis de bliver generet. Desuden kan man slukke for ventilationsanlægget, skriver politiet på Twitter.



»Røgen er ikke farlig, men kan være irriterende,« oplyser vagtchefen.

Politiet kan endnu ikke sige noget om brandårsagen.