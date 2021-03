Det kunne være endt gruelig galt, da et hus i Blenstrup brød i flammer natten til mandag.

Inde i huset var husets ejere, et 60-årigt ægtepar, der heldigvis vågnede af røgen i deres soveværelse.

Det skriver TV 2 Nord.

Men da ægteparrets soveværelse ligger på første sal, var der kun én ting at gøre – at hoppe ud ad vinduet, fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, til mediet.

»Vi ved stadig ikke, hvad der er årsag til branden. Vi har en formodning om, at den er startet i kælderen, men det skal vi have undersøgt yderligere,« siger Jess Falberg til TV 2 Nord.

Nordjyllands Beredskab brugte det meste af natten på at slukke branden, og først omkring klokken 4.30 var de færdige.

Ægteparret slap ifølge TV 2 Nord med skrækken. De er dog kørt til et nærliggende sygehus for at blive undersøgt for røgforgiftning.