I løbet af natten til fredag har der været både brandvæsen, ambulancefolk og politi til stede på Kurvemagerstien på Amager.

Klokken 01.59 fik Københavns Politi en anmeldelse om brand, og de forlod først stedet igen klokken 04.

»Vi får først anmeldelse om brand i et udhus. Men der ligger en etagebygning tæt på, som vi få minutter efter ankomst kan konstatere, flammerne har fået fat i,« siger vagtchef Martin Kajberg.

Flere i ejendommen blev sendt på hospitalet med mistanke om røgforgiftning, men der er ingen alvorlige personskader.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Dog er der en del materielle skader.

»Der er materielle skader på flere adresser,« siger vagtchefen.

Mens politiet har forladt stedet, er beredskabet fortsat til stede for at sikre sig, at alt er slukket på stedet. En såkaldt efterslukning.

Når det er gjort, kan man afgøre årsagen til branden.