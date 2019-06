TDet tyrkiske kulturhus Fetih Camii i Hedehusene brænder lørdag den 1. juni 2019 Brandvæsenet er ved at have styr på en kraftig brand i et tyrkisk kulturhus i Hedehusene. Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff. Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 16.32 lørdag eftermiddag. Det skriver Ritzau lørdag den 1. juni 2019.