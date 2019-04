Natten til tirsdag har brandvæsnet fået kontrol over flammerne i bygning i Tinglev i Sønderjylland.

En brand i en fabriksbygning i Tinglev i Sønderjylland er efter flere timers slukningsindsats under kontrol.

Det oplyser vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi natten til tirsdag.

Branden udviklede så kraftig røg, at beboere i området mandag aften blev opfordret til at lukke vinduerne og holde sig indendørs.

- Ilden bredte sig på et tidspunkt også til en nabobygning, fortæller vagtchefen.

Der er ingen meldinger om personskader som følge af branden.

Det var en genbrugsfabrik for plastic på J. Schilgen Vej i Tinglev, som af endnu ukendte årsager brød i brand. Det brændende plastikmateriale udviklede ekstra tyk og sundhedsskadelig røg.

- Der er stadig røg, men den stiger lige op i luften, fordi der ikke er nogen vind, siger vagtchef Henrik Sønderskov.

Den kraftige røg fra bygningen fik Banedanmark til at indstille togdriften mellem Tinglev og Sønderborg i flere timer.

Vagtchefen oplyser, at der natten til tirsdag igen er åbnet for togtrafikken mellem de to byer.

/ritzau/