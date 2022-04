Nordjyllands Beredskab er i øjeblikket massivt til stede på en gård i Arden i Nordjylland.

Her lyder det, at der er brudt en brand ud i en større staldbygning, der huser 100 kreaturer.

Det oplyser beredskabet på Twitter.

Man arbejder i øjeblikket på at få evakueret dyrene.

Beredskabet skriver yderligere, at der er brandslukningskøretøjer fra tre brandstationer til stede på gården.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen 18.03, og fortæller, at der er ved at være nogenlunde styr på branden, men at man fortsat arbejder på at få kalvene ud.

Vagtchefen oplyser desuden, at de har fået meldinger om, at der er nogen kalve, der er afgået ved døden, men han kan ikke komme nærmere de præcise detaljer.

Der er ingen personskade, lyder det.

Hvad årsagen er til branden, er endnu ukendt.

Opdateres...