I den vestjyske by Søndervig er 'Det gamle hotel' i brand.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi.

»Der er ikke styr på branden, men den har ikke bredt sig til andre bygninger,« lyder det fra vagtchef Jesper Brøndum.

Selvom der er ikke er styr på branden, oplyser vagtchefen, at der er styr på de personer, der var inden for.

»Ingen er kommet til skade, og folk var på vej ud, da vi ankom,« siger vagtchefen.

Redningsfolkene tror indtil videre, at der er gået ild i en grill på en altan, som har fået fat i tagkonstruktionen til de ferielejligheder på adressen Badevej 2A, der i folkemunde stadig bliver kaldt 'Det gamle hotel'.

Brandfolk og politi er massivt til stede, da det var svært for udrykningskøretøjerne at komme til på de smalle stier og veje, der fører hen til ferielejlighederne.

Lørdag aften omkring klokken 18, kan politiet oplyse, at redningsfolk forsøger at redde inventar ud fra ferieboligerne, og at der fortsat er en kraftig røgudvikling.

Vagtchefen kan også oplyse, at der er mange folk til stede, da det er efterårsferie, men at røg er farligt, og folk skal søge væk fra området.

Desuden opfordrer politiet til, at folk skal give plads og søge væk fra området omkring branden.

Selvom branden kun er i selve lejlighedskomplekset med ferieboligerne, skal folk i området lukke døre og vinduer, lyder det fra politiet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.42.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

