En heftig brand har tidligt tirsdag morgen fået fat i et socialt værested i Nordjylland.

Der er tale om Syrenen i Brovst.

På Twitter skriver Nordjyllands Beredskab klokken 6.27, at de har slået branden så meget ned, at de nu kan gå i gang med efterslukningen.

Ifølge TV 2 Nord blev branden anmeldt klokken 05.05, men da brandfolkene kort efter kom til stedet, var bygningen allerede fuldt overtændt, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Thomas Dybro til mediet.

Station Brovst er kørt til bygningsbrand på Tjørnevænget i Brovst.

Der er assistance fra Aabybro og Fjerritslev.



Brandfolkene har slået branden så meget ned, at de nu er i gang med efterslukningen. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) April 27, 2021

Nordjyllands Politi har på nuværende tidspunkt intet bud på brandårsagen. De skal nu i gang med at efterforske omstændighederne, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen til TV 2 Nord.

Der var ifølge mediet ingen personer til stede, da bygningen brændte, fordi Syrenen kun benyttes kun i dagtimerne.

Det er anden gang på én uge, at et socialt værested brænder ned til grunden. 22. april gik det ud over et bosted i Dianalund, hvor brugerne bor døgnet rundt.

Her blev alle ni beboere og stedets ansatte reddet ud.