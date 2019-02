Onsdag morgen står et rækkehus i Valby i flammer, og derfor har Hovedstadens Beredskab iværksat ‘en større udrykning' for at slukke branden.

Beredskabet oplyser på Twitter, at der er tale om et rækkehus på Cæciliavej.

Der er ingen oplysninger om personskade.

Den operative vagtchef hos Hovedstadens Beredskab oplyser klokken 6.45, at en hurtig indsats har medført umiddelbar kontrol over branden.



»Vi kan allerede nu frigive en del brandkøretøjer, men vi bliver derude i en time endnu,« lyder det.

Vagtchefen fortæller, at Beredskabet tog alarmopkaldet meget alvorligt og foretog et stort rykud.

»Vi fik en melding om kraftig ild. Det var enten en forbipasserende eller en nabo, der opdagede branden.«

»Da vi kom derud, kunne vi konstatere kraftig ild i stuen og på førstesalen, men vi fik slået branden ned indvendigt og kunne relativt hurtigt kende rammen for indsatsen,« siger han.

Det er uvist, om der var nogle hjemme, da branden brød ud. Vagtchefen oplyser, at der ikke er meldinger om tilskadekomne, men han er ikke informeret om, hvorvidt husets beboere er tilstede.

Beredskabet sikrer nu, at ilden ikke blusser op igen og spreder sig.