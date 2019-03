Branden i en beboelsesejendom på Nørrebrogade i Esbjerg er opstået i et fraflyttet hus.

Det har Syd- og Sønderjyllands Politi meddelt på Twitter søndag aften:

Branden på Nørrebrogade i Esbjerg viste sig, at være i et fraflyttet hus. Ingen personer i fare. Slukningen pågår stadig og Nørrebrogade vil være spærret nogen tid endnu. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/Asedba6AHm — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 17. marts 2019

Over for B.T. fortalte Ole Aamann, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, tidligere på aftenen, at brænden var opstået i et rækkehus.

På daværende tidspunkt havde man ikke overblik over, om der var personer inde i huset.

Det fastslår politiet nu, at der med al sandsynlighed ikke var, da huste var fraflyttet.

Gaden er spærret mellem Haraldsgade og Frihedsvej.