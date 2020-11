En 32-årig mand pådrog sig alvorlige brandskader, da der sent tirsdag aften udbrød brand i hans rækkehus.

Huset ligger i Aarhus-forstaden Tranbjerg, og det var en nabo, der opdagede ilden kort før midnat og slog alarm.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Jens Rønberg, til B.T. tidligt onsdag morgen.

Branden blev hurtigt slukket, men den 32-årig blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København.

»Vi har ingen meldinger om hans tilstand, men den skulle ikke være livstruende,« siger vagtchefen.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er, men politiet mener ikke, at den er påsat.

»Vi skal have undersøgt stedet nærmere senere på dagen,« siger han.

Ifølge vagtchefen var der på intet tidspunkt risiko for, at branden spredte sig til de øvrige rækkehuse, og derfor var det heller ikke nødvendigt at evakuere beboerne i området.