Østjyllands Brandvæsen er torsdag formiddag rykket ud til en kraftig brand i et rækkehus i Låsby mellem Galten og Silkeborg.

- Vi er til stede med mandskab fra både Ry og Galten, ligesom stigevognen fra Skanderborg er der. Det er en kraftig brand, der også har fat i taget, siger Kirsten Dyrvig, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, til TV2 Østjylland.

Både brandvæsen og politiet modtog anmeldelsen om branden klokken cirka 9.35.

- Fem personer med tilknytning til ejendommen er kørt til sygehuset for at blive tjekket for røgforgiftning, men ingen er kommet alvorligt til skade, siger vagtchef Torben Wind fra Sydøstjyllands Politi.

Han fortæller, at branden formentlig er opstået i køkkenet, og at arbejdet med at klarlægge brandårsagen nu venter.

Rækkehuset er en del af Blochgården i Låsby.

Østjyllands brandvæsen oplyser klokken 11.00, at branden er slukket, men at arbejdet med efterslukning fortsat er i gang.