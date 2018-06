Politiet vurderer, at brand onsdag på rådhuset i Grenaa er påsat. Formentlig var en indbrudstyv på spil.

Aarhus. En brand på rådhuset i Grenaa natten til onsdag var formentlig påsat. Sådan lyder den foreløbige vurdering, efter at politiets teknikere har undersøgt stedet.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Branden er formentlig blevet påsat i forbindelse med et indbrud, lyder det.

Konkret tyder det ifølge politiet på, at en ukendt gerningsmand trængte ind fra et endnu ukendt sted på rådhuset og gennemrodede flere kontorer for værdier.

Hvorvidt der er stjålet noget, har politiet endnu ikke et overblik over. Ved indbruddet opstod en brand, men det vides endnu ikke hvor og hvordan.

Torsdag har politiet igen en tekniker på brandstedet for at sikre spor og finde ud af, om branden blev påsat.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 03.45 natten til onsdag. Der skete omfattende røg- og brandskader på dele af rådhuset.

Politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner. Man kan kontakte politiet på 114.

/ritzau/