Onsdag morgen udbrød der brand i et parcelhus i den østjyske by Fårup.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Huset ligger på Engvej i stationsbyen nord for Randers, men politiet oplyser, at branden er under kontrol.

Operationschef ved Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favskov og Djursland, Søren Møller, oplyser til B.T., at der ikke er meget tilbage af huset.

»Da vi ankommer, er huset fuldstændig omspændt af flammer, så der var ikke noget at gøre.«

Derfor er brandfolkenes opgave nu at sørge for en såkaldt »kontrolleret nedbrænding.«

»Der er ikke meget tilbage,« siger han.

Der er ingen meldinger om, at der var beboere i huset, da branden brød ud, og der er heller ingen oplysninger om tilskadekomne.

Det er også endnu uvist, hvad årsagen til branden er.

Der er ikke fare for spredning, men beboere i området opfordres til at søge væk fra røgen.

»Hold døre og vinduer lukket,« skriver politiet.