En 66-årig mand blev mandag aften reddet ud af sit hus i Sydjylland.

En alvorlig brandt havde spredt sig i hans parcelhus, og da brandvæsnet ankom til adressen i Rødding, var han omgivet af flammer.

Han blev herefter reddet ud og fløjet til Odense Universitetshospital med forbrændinger. Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Dammark. Han kan dog ikke sige mere om mandens tilstand.

Anmeldelsen lød klokken 17.18, og kort efter ankom både politi og brandvæsen til adressen.

Omkring klokken 19.30 havde de fået bugt med flammerne, fortæller vagtchefen.

»De er formentlig stadig derude med henblik på noget efterslukning, men ellers er der styr på det,« fortæller han.

Den 66-årige mand var alene i huset, da branden opstod.

Parcelhuset ligger ved siden af et plejecenter, men vagtchefen understreger, at branden ikke har nået at sprede sig.

Det er endnu uklart, hvordan branden er opstået. Det skal brandtekniske undersøgelser nu afklare.