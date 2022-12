Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politi og brandvæsen er rykket massivt ud til CrossBridge Energy i Fredericia.

Lige nu kan borgere i Fredericia se en stor sort røgsøjle stige op i vejret fra det store olieraffinaderi og olielager Crossbridge Energy.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen 11.24.

»Vi er på vej derud nu med patruljer, vi kender ikke omfanget på nuværende tidspunkt,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi John Skjødt.

På twitter skriver Trekantområdets Brandvæsen, at de er på vej til CrossBridge Energy.

»Borgerne kan se tydelig og kraftig røgudvikling fra anlægget. Vi kører p.t. styrker til området fra flere af vores stationer og foretager kapacitetsopbygning,« skriver Trekantområdets Brandvæsen på Twitter.

Ifølge Ritzau har CrossBridge Energy et internt brandvæsen, der har været medvirkende til, at branden nu er under kontrol.

Opdateres …