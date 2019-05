Flere grise er blevet aflivet på stedet, mens andre skal slagtes mandag. Årsagen er en brand i en stald.

Det kommer til at koste omkring 600 grise livet, at der søndag aften udbrød brand i en stald på en landbrugsejendom i den østjyske by Mørke.

Østjyllands Politi oplyser klokken 21.40 på Twitter, at flere af grisene allerede er blevet aflivet af en dyrlæge.

- Branden i grisestalden kommer desværre til at koste cirka 600 grise livet. Enkelte er blevet aflivet på stedet, mens en stor del har stået i røg, der gør at de skal slagtes i morgen, skriver politiet søndag aften.

Branden brød ud kort før klokken 20.00 i en stald.

- Vi får anmeldelse om branden klokken 19.54. Brandvæsnet er hurtigt på stedet og arbejder med at få slukket ilden. Branden er under kontrol, men der er kraftig røgudvikling, siger vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang Rasmussen.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden.

Det er også lykkedes brandfolkene at forhindre ilden i at sprede sig til andre bygninger.

En dyrlæge blev hurtigt kaldt ud til stedet for at tilse de mange dyr, og det er altså lægens vurdering, at grisene ikke kan reddes.

Landbruget ligger i byen Mørke, der er en lille by på Djursland nord for Aarhus.

Det har omkring klokken 22.00 på grund af det igangværende arbejde på stedet endnu ikke været muligt at undersøge stalden og finde årsagen til branden.

/ritzau/