En brand hos affaldsanlægget Fortum i Nyborg udvikler lige nu farlig røg.

Derfor opfordrer Fyns Politi lige nu folk i området til at gå indenfor.

Det skriver politiet på Twitter.

Opfordringen gælder området øst/nordøst for Slipshavndvej, Lindholmvej og Storebæltsvej, Østeråvej og området Sommerbyen, Nyborg Strandcamping.

Vi sender i øjeblikket en del mandskab til Nyborg pga af branden hos Fortum. Opholder du dig udendørs i området øst/nordøst for Slipshavndvej, Lindholmvej og Storebæltsvej, Østeråvej, så søg indenfor. Området omfatter Sommerbyen, Nyborg Strandcamping. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 4, 2020

Fortum Waste Solutions er et behandlingsanlæg for farligt affald, som har hovedsæde i Nyborg.

Politiet oplyser, at der er kommet kontrol over branden, og at der ikke er tilskadekomne.

I et opfølgende tweet understreger politiet, at det er vigtigt at følge anbefalingerne, selvom man måske ikke kan se synlig røg.

Folk i området opfordres også til at huske at lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg.

Der er lige nu kontrol over branden hos Fortum i Nyborg. Der er ingen melding om tilskadekomne #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 4, 2020

På grund af branden har politiet nu lukket for al trafik på Slipshavnvej.