En brand i en såkaldt affaldsgård har spredt sig til en Netto-butik, der ligger tæt på Sydhavn Station i København.

Ingen er kommet skade, men røgudviklingen påvirker trafikken, fortæller vagthavende ved Københavns Politi Thomas Hjermind.

»Vi har heller ikke evakueret nogen, men vi har sat afspærring op, som påvirker trafikken,« siger han og fortsætter:

»Vi har også underrettet Movia, der står for togdriften på den nærliggende station.«

Politiet fik anmeldelsen 15.40 og kørte straks til stedet sammen med brandvæsnet.

Thomas Hjermind ved intet om de materielle skader endnu.

»Vi mistænker ikke, den er påsat, men for at forstå, hvad der er sket, så opfordrer vi folk til at ringe, hvis de har set noget,« siger han.

Man kan kontakte politiet på tlf. 114.

B.T. følger sagen.