Der udbrød mandag eftermiddag brand i et hus på Ådalsvej i Egå. Huset kan ikke reddes.

Det fortæller Per Bennekov, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

»Vi fik en anmeldelse klokken 16.02. Der var brand i en maskine. Ilden bredte sig til en carport, og så fik den også fat i huset, som er under renovering,« siger han.

Huset kan ikke reddes.

»Brandvæsenet er stadig derude for at holde ilden under kontrol, men huset kommer til at brænde ned. Branden har ikke spredt sig yderligere. Ingen kom noget til under branden,« siger vagtchefen.