Politiet blev i dag, 30. januar, kaldt ud klokken 13.27 til en brand i en ejendom i Møllegade i Løgumkloster. Politiet mistænker, at branden er påsat.

»Vi fik en melding om, at der var en person i bygningen, som ikke kunne komme ud,« siger Bjørn Pedersen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Da politiet nåede frem, var der to personer, der skulle køres til undersøgelse for røgforgiftning. De blev kørt til hospitalet i Aabenraa, og er uden for fare.

Brandvæsnet er i gang med at slukke branden, men den er under kontrol. Dog er der stadig en del røgudvikling, der kan genere beboerne gaden Ved Møllen.

Politiet opfordrer borgere til at lukke døre og vinduer og søge til asylcenteret, hvis man oplever gener.

Der står der mandskab klar til at tage imod folk og sende dem videre.

Der er stadig intet tidspunkt på, hvornår branden forventes slukket.

