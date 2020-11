Der er tirsdag eftermiddag opstået brand i en lejlighed på Gildbrovej i Ishøj.

Kort før 19.30 oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Torben Wittendorf, at man fortsat er i fuld gang med slukningsarbejdet på stedet.

Det er en lejlighed på 4. sal på Gildbrovej 20, der er brudt i brand, og derfor har man været nødsaget til at at evakuere tre opgange.

Alle beboere fra de tre opgange opholder sig lige nu i et beboerhus, indtil der foreligger en plan for genhusning.

Branden er opstået i en lejlighed på 4. sal.

Torben Wittendorf fortæller, at branden med stor sandsynlighed kommer til at medføre omfattende materiel skade, idet branden har spredt sig op under taget.

Hvad der er årsag til branden, vides på nuværende tidspunkt ikke.

I forbindelse med branden opstår der periodevis røgfaner, som driver i nordøstlig retning.

Borgere i området opfordres derfor til at lukke døre og vinduer.

Der er ikke sket alvorlig personskade i forbindelse med branden.

