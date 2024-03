En brand i en lejlighed på Jagtvej i København, har torsdag aften fået Hovedstadens Beredskab til at rykke massivt ud. En livsløs person er reddet ud.

»Det er en kraftig brand i en lejlighed på fjerde sal, som strækker sig over to etager. Vi arbejder på, at branden ikke skal sprede sig,« oplyser Frank Mikkelsen, operationschef hos Hovedstadens Beredskab til B.T. og fortsætter:

»Vi har reddet en livløs person ud, som nu er kørt væk med ambulance.«

Det var klokken 19.19, at beredskabet fik anmeldelsen. For nuværende har man afspærret Jagtvej fra Nørrebros Runddel til Mimersgade.

Operationschefen tilføjer, at man endnu ikke har fået branden under kontrol, men at man satser på, at det snart sker. Der er ikke flere tilskadekomne.

Vagtchefen hos Københavns Politi Henrik Sveistrup oplyser, at man er i gang med at evakuere opgangen.

Opdateres...