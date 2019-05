Der fredag eftermiddag udbrudt brand i en bygning på Lindevej i Haderslev.

Ifølge B.T.s mand på stedet er hele taget på bygningen brændt væk.

»Tagstenene flyver ned fra taget, og der er ikke meget tag tilbage,« siger han.

Han fortæller at beredskabet arbejder på stedet, og virker til at have branden under kontrol, men at der er kraftig røgudvikling.

Brand i bygning i Haderslev Foto: presse-fotos.dk

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Sy- og Sønderjyllands Politi.

