Hovedstadens Beredskab er sammen med Københavns Politi rykket ud til en brand i en lejlighed på Nordre Frihavnsgade på Østerbro.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab på det sociale medie X.

»Vi har reddet to voksne og to børn samt en kat ud og er i gang med at slukke branden,« skriver de.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at de er talstærkt til stede på adressen, og at flere er reddet ud af lejligheden.

»En person er meget røgforgiftet,« oplyser vagtchef Dyre Sønnicksen.

En hund og to katte er omkommet i branden, oplyser Frank Mikkelsen, der er operativ chef hos Hovedstadens Beredskab til B.T.

»Først reddede vores mandskab de fire personer og en kat ud af lejligheden. Da vi var færdige med at slukke branden og får foretaget eftersyn i lejligheden, så finder vores mandskab en hund og to katte, der er omkommet,« fortæller han.

Det er for tidligt at sige noget om brandårsag.

I forbindelse med branden er der spærret mellem Trianglen og Petersborgvej/Victor Borges Plads, oplyser vagtchefen.

Brandvæsenet er i gang med at foretage eftersyn af lejligheden og sikre sig, at branden ikke spreder sig til resten af bygningen.

Det er endnu uvist, hvor længe afspærringen kommer til at vare.

B.T. følger sagen.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.