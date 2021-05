Pendlere mod København skal indstille sig på forsinkelser på Vestmotorvejen. Strækning kortvarigt lukket.

Der er mandag morgen trafikale problemer i retning mod København på strækningen mellem Slagelse og Vemmelev på grund af en brændende lastbil, som kortvarigt spærrede motorvejen.

Det oplyser Vejdirektoratet i et tweet.

Det er uvist, hvornår der bliver genåbnet helt for trafikken, oplyser vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der er meget trafik ind mod København sådan en mandag morgen, og det giver store problemer for pendlere og andre trafikanter, der skal til København. Dem, der har mulighed for at køre fra motorvejen, skal gøre det, siger vagtchef Ole Hald.

Den brændende lastbil befinder sig omkring kilometermærke 95, oplyser han.

Brandvæsnet er i gang med slukningsarbejdet.

Politiet oplyser i sit seneste tweet klokken 06.13, at en vognbane nu er åbnet i østlig retning - altså ind mod hovedstaden.

-Trafikken ledes langsomt videre, skriver politiet.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med lastbilbranden.

/ritzau/