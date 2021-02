Politi og brandvæsen er rykket ud til en brand i kraftvarmeværket Studstrupværket i Skødstrup nord for Aarhus.

Det er noget kul i en bygning, der er gået ild i og derfor er de blå blink massivt til stede.

En person er kommet skade under branden, oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi:

»Der er en person, der bliver tilset af en ambulance netop nu.«

Det vides ikke, hvor slemt vedkommende er kommet til skade.

Opdatering:

Personen er efterfølgende blevet bragt til hoospitalet, hvor tilstanden beskrives som 'lettere tilskadekommen', skriver politiet på Twitter.

Studstrupværket leverer varme og energi til borgere i området.