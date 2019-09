Beboere i Aabenraa-området skal være opmærksomme på en større røgfane, der i skrivende stund hænger over stedet.

Røgen stammer fra en brand på nedlagte kraftværk Enstedværket.

I øjeblikket har folk i området intet at frygte, da røgen befinder sig højt på himlen og knækker mod Hostrupskov.

Såfremt den pludseligt bevæger sig ned mod jorden, lyder opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands Politi dog, at man søger indenfor og lukker døre og vinduer.

Arkiv. Enstedværket har ikke været i drift siden 2013.

Til B.T. fortæller vagtchef Bjørn Pedersen, at branden er under kontrol, men at der stadig er røgudvikling på stedet.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 10.21, og den skulle ifølge vagtchefens oplysninger være startet som følge af arbejdet med at nedbryde det gamle gasværk.

I den forbindelse er der gået ild i et affaldsoplag af tagpap, hvilket altså har resulteret i den kraftige røgudvikling.

Ingen personer er kommet til skade som følge af branden.